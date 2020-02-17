Жителей вымирающих городов России освободят от платы за капитальный ремонт

Дома, которые находятся в вымирающих населенных пунктах России, перестанут включать в программу капитального ремонта. Соответствующий закон вступил в силу 17 февраля, сообщает «Парламентская газета».

Россиян освободят от платы за капремонт спустя месяц после признания их города или села закрывающимся. Государство вернет деньги, потраченные на ремонт домов, за вычетом сумм, направленных на капремонт общего имущества.

Причиной закрытия населенного пункта может стать природно-климатическая или техногенная катастрофа, из-за которой возникает опасность для жизни и здоровья населения. Прекращение работы градообразующих предприятий или объектов обеспечения обороны тоже приводит к оттоку населения и опустению городов. Решение о закрытии города или поселка принимают региональные органы власти.

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В последние годы в некоторых городах страны зафиксировали много случаев, когда жители опустевших городов продолжали платить взносы за капремонт в своих домах. Например, в Магаданской области закрывающимися недавно признали несколько поселков, но их жители смогут переселиться только после 2020 года. Они продолжают платить за капремонт своего жилья, однако шанс, что он состоится, невелик.

В настоящее время происходит сознательное опустошение центральных российских регионов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов. Для улучшения ситуации депутат предложил создать нацпроект по спасению деревень под названием «Свой дом» или «Отчий дом».

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