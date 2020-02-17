Бывший тренер российской звезды НХЛ наказан за жестокое обращение с детьми

Детский тренер Геннадий Курдин, занимавшийся с хоккеистами омского «Авангарда» 2011 года рождения, отстранен от работы. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, Курдин наказан за жестокое обращение с детьми. К руководству клуба с жалобой обратились родители нескольких юных хоккеистов, после чего и было принято решение. Отмечается, что ранее из «Авангарда» по той же причине был уволен Игорь Николаев, тренировавший детей 2010 года рождения.

Курдин — бывший тренер российского хоккеиста «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) занимался у специалиста в клубе «Серебряные акулы». В 2016-м, после подписания контракта с «Тампой» форвард подарил тренеру автомобиль Land Cruiser.

В ноябре 2018 года тренера английского футбольного клуба «Гримсби Таун» Майкла Джолли уволили из-за интервью, которое он дал журналистам после поражения со счетом 0:4. Во время разговора, который длился четыре минуты 12 секунд, тренер 58 раз употребил матерные слова.

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