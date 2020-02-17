Россия обеспокоилась неподобающим обращением к прибывающим в Израиль россиянам

Россия обеспокоена неподобающим обращением к своим согражданам, которых все чаще задерживают по прибытии в Израиль. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, подобные случаи происходят при проверке в зоне прилета в аэропорту Тель-Авива. Иногда россиян задерживают на длительное время и без объяснения причин, а также проверяют у них документы и мобильные телефоны. В некоторых случаях это происходит в некомфортных условиях. В частности, у задержанных нет доступа к воде и продуктам питания.

Викторов уточнил, что в прошлом году во въезде в Израиль отказали почти шести тысячам россиян. В то же время, по данным Израиля, в стране без законных оснований находятся 14 тысяч россиян. Чаще всего это те, кто приехал в Израиль на заработки.

Российский посол подчеркнул, что обе стороны работают над решением проблемы. «Они полностью разделяют наши подходы, разочарованность, опасения создавшейся ситуацией. И это дает нам полную уверенность, что мы с ней справимся совместными усилиями», — заключил он.

Ранее Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль. По его словам, из-за этого подрывается экономическая основа туризма, а также культурные, образовательные и научные связи между странами.

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