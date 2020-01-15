Израиль объяснил отказ россиянам во въезде в страну

Израиль обеспокоен незаконным пребыванием россиян в стране и старается ограничить масштаб этой проблемы. В случае ее решения число отказов во въезде в страну сократится, заявили РИА Новости в МИД еврейского государства.

В то же время в министерстве положительно оценили постоянный рост числа туристов из России — только за 2019 год Израиль посетили более 320 тысяч россиян.

«Нет сомнений, что обе стороны придают большое значение дальнейшему развитию индустрии туризма», — заявили в МИД. Однако в министерстве отметили, что Израиль, как и любое другое государство, борется с незаконным пребыванием иностранцев в стране.

Российское посольство в Тель-Авиве ранее сообщило, что в 2019 году Израиль отказал во въезде более 5,7 тысячи россиянам. Такое решение местные чиновники объяснили тем, что граждане России стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов. Затем они оформляют запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

В декабре сообщалось о нескольких инцидентах с задержанием израильтян по прилете в Москву. Пограничники требовали визы несмотря на то, что между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

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