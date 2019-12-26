Нетаньяху раскрыл пророчество Путина о войне с Израилем

Президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пророчил, что между двумя странами могла бы начаться война, если бы не личные отношения их лидеров. Об этом израильский премьер заявил в интервью «Армейскому радио», передает The Times of Israel.

«Путин сказал мне, что, если бы не наши отношения, мы могли бы оказаться в эпицентре военного столкновения», — отметил Нетаньяху, добавив, что подобного сценария удалось избежать только благодаря регулярным встречам двух лидеров.

Он напомнил, что за время гражданской войны, которая продолжается в Сирии с весны 2011 года, в небе над сирийской территорией произошло несколько инцидентов с участием самолетов ВКС России и ВВС Израиля. «Мы уже четыре раза были близки к столкновениям — наши самолеты в переполненном воздушном пространстве Сирии почти столкнулись с российскими самолетами», — уточнил премьер.

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Предыдущая встреча Путина и Нетаньяху прошла в сентябре в сочинской резиденции российского президента Бочаров ручей. Тогда израильский премьер отметил, что прямой контакт с Путиным представляет для него огромную ценность. После этого главы государств также неоднократно проводили переговоры по телефону. В декабре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится визит Путина в Израиль, передавало РИА Новости.

В декабре прошлого года Минобороны России заявило, что действия Израиля угрожают российским пассажирским самолетам, пролетающим над Сирией. Как отмечалось, израильские военные наносили авиаудары по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили российские гражданские авиалайнеры.

В сентябре 2018 года российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 после удара по целям на территории Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а армия еврейского государства — на Дамаск, Иран и «Хезболлу».

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