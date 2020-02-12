Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, рост необоснованных отказов подрывает экономическую основу туризма, а также культурные, образовательные и научные связи между странами. Викторов добавил, что в российское посольство и Министерство иностранных дел до сих пор поступают жалобы россиян. По его словам, туристы и паломники выполнили все условия для въезда в Израиль: от покупки билетов до брони гостиниц, а также располагали финансами, но въехать им не разрешили.

Дипломат назвал ситуацию ненормальной и добавил, что нарушаются права граждан. По его словам, для урегулирования ситуации страны намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов министерств и правоохранительных органов.

В декабре 2019-го сообщалось о нескольких инцидентах с задержанием израильтян по прилете в Москву. Пограничники требовали визы несмотря на то, что между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

В январе Израиль объяснил отказ россиянам во въезде в страну. В израильском МИД объяснили, что обеспокоены незаконным пребыванием россиян в стране и стараются ограничить масштаб этой проблемы.

Российское посольство в Тель-Авиве сообщало, что в 2019 году Израиль отказал во въезде более 5,7 тысячи россиянам. Такое решение местные чиновники объяснили тем, что граждане России стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов. Затем они оформляют запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

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