Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн. Анонс спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» опубликован на странице агентства ТАСС в Facebook.

Премьера проекта запланирована на 20 февраля. Он будет доступен на всех информационных площадках агентства. «Мы поговорили с президентом на самые важные и острые темы», — говорится в анонсе.

В 2019 году интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным было номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми». Беседа состоялась в июле 2018 года в Хельсинки по завершении американо-российского саммита, где Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом.

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