Стало известно о наказании разгонявших московские митинги полицейских

Сотрудники Росгвардии и МВД, превысившие полномочия на московских митингах летом 2019 года, были наказаны. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, правоохранители, нарушившие права и свободы граждан во время разгона несогласованных акций, были привлечены к уголовной ответственности. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были устно наказаны. Кроме того, некоторые были уволены со службы.

Бондарев отметил, что руководство Росгвардии и МВД провело «большую работу» со своими сотрудниками. Сенатор считает, что в целом действия силовиков на митингах были адекватными.

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные митинги, вызванные нарушением прав независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция задержала две тысячи человек.

МВД заявило о случаях нападения протестующих на сотрудников правоохранительных органов. В отношении 20 человек были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти, некоторым уже вынесены приговоры.

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