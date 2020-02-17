Определен порядок действий авиапассажиров в случае шторма

Авиапассажирам следует придерживаться определенного порядка действий в случае нелетной погоды — например, шторма, — чтобы заранее узнать о любых изменениях в запланированном путешествии. Об этом пишет Express.

В первую очередь туристам советуют отслеживать всю новую информацию напрямую от авиакомпаний. «В дни и часы, предшествующие полету, внимательно следите за любыми обновлениями и данными об изменениях в расписании. Проверяйте веб-сайты авиакомпаний и аэропортов, а также их страницы в социальных сетях», — говорится в материале.

Кроме того, необходимо заблаговременно запланировать поездку в авиагавань — заказать такси с учетом пробок, уточнить расписание общественного транспорта или тщательно подготовить собственный автомобиль, проверив наличие топлива, омывающей жидкости и уровень давления в шинах.

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Также путешественникам рекомендуется заранее позаботиться о покупке страхового полиса — в частности, он может пригодиться, если пассажир несвоевременно прибудет в аэропорт и пропустит регистрацию. В случае же, если рейс будет отменен, а авиакомпания не предложит альтернативные способы добраться до пункта назначения, турист имеет право запросить возврат средств.

16 февраля сообщалось, что пассажиры, выжившие в авиакатастрофах, рассказали о своем спасении и посоветовали, как следует вести себя в случае крушения самолета. Так, выживший в авиакатастрофе в горах Колумбии в 2016 году Эрвин Тумири вел себя спокойно: он принял позу эмбриона и поставил между ног сумку, в то время как остальные пассажиры встали со своих мест и начали кричать.

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