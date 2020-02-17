«Газпром» решил следить за своими деньгами

«Газпром» решил следить за расходами при расчетах с поставщиками и подрядчиками. Об этом говорится в сообщении на сайте ППТК — дочерней компании концерна, занимающейся организацией закупок для него и других предприятий российского энергетического комплекса.

Отмечается, что новые правила начали действовать с января 2020 года. Согласно им, вводится банковское сопровождение контрактов на закупки оборудования и оказание услуг. Осуществлять его будут Газпромбанк и банк «Россия».

Материалы по теме На вырост Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт

Таким образом «Газпром» сможет следить за своими деньгами и знать точную цену закупаемых товаров и услуг. Банковское сопровождение подразумевает контроль за исполнением контракта со стороны кредитной организации за счет открытия счетов в одном банке для заказчика и подрядчика. Такая мера не позволяет избегать нарушений при заключении контрактов и определении победителей конкурсов, однако предотвращает нецелевые расходы, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта.

С 2017 года подобные процедуры уже осуществлялись в отношении закупок «Газпрома», но только выборочно и не затрагивали отношения с основными поставщиками и подрядчиками концерна, в числе которых был принадлежавший бизнесмену Аркадию Ротенбергу «Стройгазмонтаж». В конце прошлого года компания была выкуплена «Газпромом» и вошла в состав единого подрядчика газовой монополии «Газстройпром».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!