Правозащитники усомнились в возбуждении дел за избиение протестующих в Москве

Правозащитная организация «Зона права» усомнилась в возбуждении дел за избиение протестующих в Москве и попросила главу МВД Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова подтвердить данную информацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в организации со ссылкой на ее директора Сергея Петрякова.

Петряков также попросил уточнить число сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности. По его словам, «Зона права» представляет интересы 15 пострадавших в результате избиения сотрудниками правоохранительных органов во время акций протеста в Москве летом 2019 года. Он уточнил, что ни одно заявление в Следственный комитет не привело к возбуждению уголовного дела.

Ранее 17 февраля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что все сотрудники Росгвардии и МВД, превысившие полномочия на московских митингах летом 2019 года, были наказаны. Некоторых из них привлекли к уголовной ответственности, многие понесли дисциплинарное наказание или получили устные выговоры. Кроме того, некоторых сотрудников уволили со службы.

14 февраля стало известно, что полицейский ударил жительницу Москвы Дарью Сосновскую в живот на несанкционированной акции, чтобы не допустить противоправных действий. В письме начальника отдела охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий УВД по ЦАО Александра Махонина сказано, что девушка во время акции вела себя эмоционально и агрессивно. Как утверждает Махонин, Сосновская увидела, что полицейский уронил дубинку и тянется к ней, и широко шагнула, чтобы «успеть наступить на нее и руку сотрудника полиции».

27 июля и 3 августа 2019 года в Москве прошли несанкционированные акции протеста. Их участники выступили против нарушения прав независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция задержала около двух тысяч человек. В МВД заявили, что протестующие нападали на сотрудников правоохранительных органов — в отношении 20 человек были возбуждены дела о применении насилия в отношении представителей власти.

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