Женщина лишилась уха из-за пристрастия к загару и соляриям

Жительница английского города Болтон, графство Большой Манчестер, лишилась уха из-за пристрастия к загару. Об этом сообщает издание Unilad.

Антеа Смит (Anthea Smith) с 14 лет регулярно посещала солярии. «У меня была вредная привычка загорать и быть загорелой, — говорит она. — В основном я использовала солярии, потому что это быстрее». По ее словам, она не знала, что облучение ультрафиолетом способствует развитию рака кожи.

В 44 года у любительницы загара обнаружили меланому, которая поразила ее левое ухо. После этого она пережила две хирургические операции, во время которых ей удалили ушную раковину, внутреннее ухо, ближайшие лимфатические узлы, слюнные железы и височную кость.

Смит осталась жива, но перестала слышать левым ухом и испытывает затруднения, связанные с нарушением работы вестибулярного аппарата. Кроме того, есть риск, что рак вернется. «Никто не должен жить с тем, что приходится терпеть мне, всего лишь ради загара», — говорит она.

В 2019 году сообщалось, что убежденная любительница загара из американского города Моррисон, штат Оклахома, осталась с дырой в носу из-за злокачественной опухоли кожи. Ей пришлось сделать операцию Мооса — процедуру, при которой удаляют слои пораженной раком кожи.

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