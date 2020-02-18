Макгрегор вспомнил бой с заклятым врагом своего клана и был осмеян фанатами

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вспомнил о дебютном поединке против Киарана Кэмпбелла в 2007 году. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

31-летний Макгрегор таким образом отреагировал на твит MMA History Today, напомнившем, что 18 февраля прошло 13 лет с дебюта ирландца в MMA. Боец рассказал, что его соперник — представитель шотландского клана Кэмпбеллов, заклятых врагов Макгрегоров. «Мы сражались с Кэмбеллами еще в горах», — написал он, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые из них посмеялись над постом бойца.

«Хорошо, что твои предки не воевали с Нурмагомедовыми, иначе бы вы уже давно вымерли», — написал Adam.

«Как скажешь, храброе сердце», — отметил TheTankEngine.

«Явно был какой-то обычный чувак. Сейчас наверное зарабатывает тем, что выгуливает чужих собак», — написал Big E. Shmuels.

Макгрегор победил Кэмбелла нокаутом в первом раунде на любительском турнире Ring of Truth 6. Ирландец известен благодаря выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях. В октябре 2018-го Макгрегор упустил шанс вернуть титул чемпиона UFC в легком весе, проиграв россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Поединок против Макгрегора остался единственным в карьере Кэмпбелла.

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