Видео с «изменой Макгрегора» озадачило пользователей

@jamesharr123 / Twitter

Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, где неизвестная девушка демонстрирует спящего рядом мужчину внешне похожего на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Кадры доступны в Twitter-аккаунте пользователя James harr.

В ролике девушка показывает спящего в кровати мужчину. Многие узнали в нем 31-летнего Макгрегора. Видео озадачило пользователей: часть из них поверили, что ирландец изменил гражданской супруге Ди Девлин. Остальные либо сомневаются в подлинности съемки, либо утверждают, что на кадрах другой человек. При этом на руке мужчины можно разглядеть часы, которые неоднократно демонстрировал сам Макгрегор в своем Instagram.

Сразу несколько пользователей обратили внимание, что вместо татуировки на левой руке, у мужчины на ролике рисунок нанесен на правую руку. При этом, Alex Baciu предположил, что это объясняется тем, что девушка сняла видео, используя фронтальную камеру смартфона, что может привести к зеркальному отображению видео. Сам пользователь James harr добавил скриншот, согласно которому Макгрегор добавил его аккаунт в черный список.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На его счету 22 победы и четыре поражения в MMA.

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