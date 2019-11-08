Макгрегор прошел ДНК-тест на отцовство ребенка вне брака

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прошел тест на установление отцовства ребенка, якобы родившегося после внебрачной связи спортсмена. Об этом сообщает Independent.ie.

Результаты теста ДНК показали нулевую вероятность отцовства. Таким образом, 31-летний Макгрегор избавился от подозрений в супружеской неверности. В январе 2020-го девочке исполнится два года.

О возможном отцовстве Макгрегора заявила 26-летняя Терри Мюррей. В феврале 2019-го она потребовала проведения генетической экспертизы. Сам боец отрицал связь с девушкой.

Макгрегор с 2008 года состоит в отношениях с Ди Девлин. У пары двое детей.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен становился чемпионом организации в двух весовых категориях. В своем последнем поединке он уступил действующему обладателю пояса в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Бой состоялся в октябре 2018-го.

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