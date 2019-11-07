Российский боец Волков объяснил слова Макгрегора о дагестанцах

Россиянин Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дал оценку словам ирландца Конора Макгрегора, оскорбившим жителей Дагестана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Волкова, 31-летний ирландец намеренно провоцирует Хабиба Нурмагомедова, которому в 2018 году он уступил бой за титул чемпиона UFC в легком весе.

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«Макгрегор пытается продать себя и сам бой. Но для нас в России это выглядит не очень корректно», — отметил Волков. Тяжеловес признал, что некоторые слова, использованные Макгрегором, он считает лишними.

Пресс-конференция Макгрегора в Москве прошла 24 октября. В ходе мероприятия ирландец отметил, что Нурмагомедов «бежит от противостояния с ним», и добавил, что «дагестанцы бегут и боятся». Его слова вызвали недовольство со стороны представителей региона. У входа в отель, где остановился боец, скопились дагестанцы. Кроме того, во время открытой тренировки в Макгрегора метнули бутылку с жидкостью желтого цвета.

Волков проведет бой с американцем Грегом Харди на турнире UFC в Москве 9 ноября. В главном бою вечера сойдутся Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар.

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