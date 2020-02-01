Глава UFC поставил Макгрегора в один ряд с Тайсоном и Али

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высоко оценил роль ирландца Конора Макгрегора в единоборствах. Об этом он рассказал в эфире ESPN.

«Макгрегор — не просто главная звезда MMA. Он один из величайших в истории спортивных единоборств и точка. Его можно представить в одном ряду с такими талантами, как Майк Тайсон, Шуга Рэй Леонард, Мохаммед Али», — заявил Уайт.

19 января Макгрегор вновь выступил под эгидой UFC, приняв участие в поединке в полусреднем весе. 31-летний ирландец нокаутировал американского бойца Дональда Серроне за 40 секунд, одержав первую победу в октагоне с 2016 года.

В октябре 2018-го Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и лишился возможности выиграть чемпионский пояс в легком весе. Ирландец — первый в истории UFC боец, удерживавший два чемпионских пояса в разных весовых категориях.

В активе Макгрегора 22 победы. Ирландец уступал лишь четыре раза.

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