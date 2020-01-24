Макгрегор собрался вернуться в Россию

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассматривает вариант проведения в России тренировочного лагеря перед одним из следующих поединков. Об этом российская телеведущая Мария Командная рассказала Sport24.

По словам Командной, 31-летний спортсмен собрался вернуться в Россию: Макгрегор расспрашивал ее про Алтай и Сочи. Пообщаться с ирландцем ей удалось после пресс-конференции бойца в Москве, которая прошла 24 октября 2019-го.

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18 января ирландец выступил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые с осени 2018 года. Он одержал победу над американцем Дональдом Серроне. Поединок прошел в полусреднем весе.

Во время визита в столицу России Макгрегор анонсировал возвращение в октагон. Он также коснулся своего противостояния с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец намекнул на боязнь российского бойца оказаться с ним в одном помещении. «Типичный дагестанец», — добавил он в ходе пресс-конференции. Его фраза спровоцировала негативную реакцию со стороны дагестанской диаспоры столицы. Ее представители собрались у отеля, где остановился боец.

В октябре 2018-го Макгрегор уступил Нурмагомедову на турнире UFC 229. Россиянин сохранил пояс чемпиона UFC в легком весе, но из-за участия в беспорядках после поединка был отлучен от спорта на девять месяцев. Макгрегор был дисквалифицирован на полгода.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения.

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