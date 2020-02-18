Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

«Газпром» сообщил о ряде кадровых и структурных изменений. Соответствующий релиз опубликован на сайте компании.

В частности, «Газпром» покинули два члена команды председателя правления Алексея Миллера, которые пришли в компанию в 2001 году: главный бухгалтер Елена Васильева и зампред правления — руководитель аппарата правления Михаил Середа. На это обратила внимание газета «Ведомости».

Васильеву заменил Михаил Россеев, до этого бывший заместителем главного бухгалтера. Должность Середы ликвидирована, его приемником на посту руководителя аппарата стал Вячеслав Коптелов, ранее бывший заместителем начальника управления в департаменте 201.

Отмечается, что Васильева, а также генеральные директора ООО «Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газпром добыча Оренбург» Анатолий Титов и Владимир Кияев освобождены от должностей в связи с выходом на пенсию. Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).

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