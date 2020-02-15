Доходы топ-менеджеров «Газпрома» резко упали

Доходы членов правления «Газпрома» в 2019 году упали в два раза, до 1,33 миллиарда рублей. Это следует из квартального отчета компании по РСБУ.

В правление российской компании входят 14 человек, в том числе глава Алексей Миллер. Так, на зарплаты топ-менеджеров было потрачено более 821 миллиона рублей, на премии — 479,5 миллиона рублей, еще 31,1 миллиона рублей на «иные виды вознаграждений». В 2015-2018 годах выплаты в среднем составляли 2,53 миллиарда рублей в год.

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Как пишут «Ведомости», доходы резко упали из-за снижения суммы годовых бонусов, однако топ-менеджеры получат эти деньги позднее. Причина такого решения неизвестна.

13 февраля зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что с 2022 года «Газпром» хотел бы получить от государства льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых месторождений. Соответствующее предложение компания направила в Министерство финансов.

В ходе выступления на Дне инвестора он объяснил, что компания попросила помощи для повышения эффективности работ. При этом Садыгов уточнил, что расчеты пока продолжаются, а на трехлетний бюджет ситуация никак не влияет.

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