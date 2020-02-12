«Газпром» пообещал поделиться деньгами

Размер дивидендов «Газпрома» за 2019 год может увеличиться. О желании компании поделиться с акционерами деньгами объявил зампред «Газпрома» Фамил Садыгов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Речь идет о том, что до 2022 года «Газпром» собирается увеличить размер дивидендов с 30 процентов до 50 от скорректированной чистой прибыли. Выплаты акционерам вырастут, если корректировки применят частично уже в 2020-м. Однако решение пока не принято.

На Дне инвестора в Нью-Йорке Садыгов пообещал, что такой вопрос руководство «Газпрома» рассмотрит в апреле. По словам топ-менеджера, компания на данный момент готова пойти навстречу акционерам.

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До этого в компании обещали направить на выплаты по итогам 2019 года 30 процентов скорректированной прибыли. В презентации к мероприятию указано, что она составила 21,4 миллиарда долларов, что на восемь процентов ниже, чем в 2018-м.

Такие данные означают, что на дивиденды могут пойти 6,42 миллиарда долларов. По итогам 2018-го на эти цели было выделено 6,06 миллиарда или 26 процентов от чистой прибыли по МСФО.

Также в презентации «Газпрома» говорится, что выручка компании за год снизилась на 4,5 процента, экспорт газа в Европу оказался на уровне 199 миллиардов кубометров, а средняя цена сократилась на 17,5 процента до 203 долларов за тысячу кубометров. Комментируя такие показатели, Садыгов заметил, что компания хорошо справилась с негативным периодом.

Ранее сообщалось, что в начале года «Газпром» рекордно снизил цены в Европе. Средняя цена на его электронной торговой платформе (ЭТП) в январе составила 137 долларов за тысячу кубометров газа, причем доля таких продаж достигла максимального показателя — 16,5 процента.

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