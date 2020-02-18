В Москве начали продавать гробы для кошек

Московский магазин «Москошгроб» открыл предзаказ на гробы для кошек. Об этом говорится в описании товара в Instagram.

Пока в продаже появилась только одна модель изделия — «Кошклассика». Согласно описанию, гроб выполнен из биоразлагаемого материала («фанеры высшего сорта») и покрыт маслом с добавлением воска. Он «оставляет приятную тактильную память при первом касании», пишет магазин.

На крышке гроба выжжено изображение кота с крыльями. Для потенциальных заказчиков доступны изделия двух размеров — 500 на 220 и 600 на 255 миллиметров. Магазин обещает бесплатно доставить товар в пределах МКАД. Цена кошачьего гроба не указывается.

В 2014 году американская компания Celestis Pets предложила услугу по отправке останков домашних животных в космос. Всего заказчикам было доступно три вида «космических похорон»: полет праха в космос с возвращением обратно за 995 долларов; полет по орбите Земли или Луны за 5 и 12 тысяч долларов соответственно или отправка праха любимца в дальний космос за 12,5 тысячи.

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