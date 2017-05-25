В Испании начали производить гробы с логотипами «Реала» и «Барселоны»

Одно из испанских бюро ритуальных услуг сообщило о начале продаж гробов с логотипами футбольных «Реала» и «Барселоны». Об этом пишет Marca.

Гроб для поклонников мадридцев украшен изображением фасада домашнего стадиона сливочных «Сантьяго Бернабеу». Гроб для фанатов каталонцев декорирован логотипом и названием клуба.

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 25 мая 2017, 13:22

Стоимость изделий не уточняется.

«Реал» выиграл чемпионат Испании-2016/17, каталонцы финишировали вторыми и завоевали серебряные медали. 3 июня команда Зинедина Зидана встретится с туринским «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.