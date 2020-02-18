ВЦИОМ рассказал об удовлетворительном отношении москвичей к школьному питанию

Большинство столичных родителей удовлетворены качеством школьного питания. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ по заказу Общественной палаты Москвы, которые были озвучены на круглом столе, посвященном контролю за качеством питания в образовательных учреждениях города.

По данным опроса, 68 процентов респондентов довольны качеством питания в школах, 28 процентов выразили недовольство, еще 4 процента затруднились ответить.

При этом 70 процентов опрошенных родителей отметили, что информированы о питании своих детей в школах. 44 процента респондентов готовы назвать, что их ребенок ел в школе на прошлой неделе.

72 процента родителей, принявших участие в исследовании ВЦИОМ, считают, что специальное меню в школах не требуется.

«Результаты нашего исследования показали, что мало кого оставляет равнодушным вопрос школьного питания как таковой. Однако, хочу обратить внимание, что внимательно следят за питанием своих детей 17 процентов опрошенных родителей, знают кое-что — 53 процента, ничего не знают и не интересуются — 30 процентов. Отвечая на вопрос "нравится ли вам школа вашего ребенка", 80 процентов респондентов дали утвердительный ответ. Конечно, у тех родителей, которые ответили отрицательно, мы спросили — в чем причина? Так вот низкое качество питания назвали 15 процентов недовольных, от общего количества опрошенных — всего 3 процента. Это значит, что проблема не является высокоактуализированной», — отметил Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

В обсуждении итогов исследования приняли участие руководитель управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, члены комиссии по образованию и науке Общественной палаты, представители столичных департаментов здравоохранения, образования и науки, врачи-диетологи, эксперты в области детского питания, представители родительской общественности.

