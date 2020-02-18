Раскрыты характеристики PlayStation 5

В сети появилась информация о технических характеристиках PlayStation 5 и Xbox Series X. Опубликовавший ее автор назвал себя участником группы тестирования консолей, передает Notebookcheck.

На запись, которая появилась на форуме 4Chan, обратили внимание IT-журналисты. В ней инсайдер заявлял, что работает в компании, которая сотрудничает с Sony и Microsoft, и имеет доступ к приставкам этих производителей. Пользуясь анонимностью, источник раскрыл характеристики обеих консолей.

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По его словам, обе приставки будут иметь приблизительно одинаковую производительность. Однако консоль Sony получит более мощный видеоускоритель и оперативную память, а девайс Microsoft будет иметь преимущество в мощности процессора и большой пропускной способности памяти. Инсайдер уточнил, что PlayStation 5 получит 18 гигабайт ОЗУ, твердотельный накопитель емкостью 500 гигабайт и графическую карту с производительностью 12,6 терафлопс. Xbox Series X выйдет с 16 гигабайт оперативной и SSD на один терабайт, производительность видеокарты составит 11,8 терафлопс.

Автор заметил, что у него нет информации о финальном дизайне приставки Sony. О приблизительной стоимости устройства также нет никаких данных.

14 февраля агентство Bloomberg раскрыло минимальную возможную для получения прибыли стоимость PlayStation 5. Согласно прогнозам экспертов, себестоимость консоли составит 450 долларов, минимальная стоимость — 470 долларов. Есть вероятность, что Sony будет продавать приставку дешевле и зарабатывать не на самой PlayStation, а на играх и сопутствующих сервисах.

В конце 2019 года портал Eurogamer спрогнозировал характеристики новых консолей PlayStation и Xbox, основываясь на сетевых утечках. Журналисты сообщили, что обе приставки получат восьмиядерный процессор AMD Zen 2, оперативную память с высокой пропускной способностью и видеоускоритель с кастомными вычислительными блоками. Релиз консолей Sony и Microsoft запланирован на последний квартал 2020 года.

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