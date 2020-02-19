Windows 10 начала удалять данные пользователей

Пользователи Windows пожаловались на удаляющее личные данные обновление. Системный апдейт был развернут 11 февраля, передает портал Windows Latest.

В сообщениях пользователей на форумах Microsoft и в соцсетях говорится, что после обновления KB4532693 с накопителя компьютера исчезли все данные. В случаях, описанными журналистами, владельцы копий Windows 10 не смогли восстановить свои файлы.

Некоторые пользователи уточнили, что файлы KB4532693 были установлены автоматически даже у тех, кто отключил функцию обновлений и заблокировал IP-адреса Microsoft. В ситуации с исчезновением файлов издание рекомендует вручную удалить проблемный апдейт, однако в некоторых случаях сделать это не удается либо удаление провоцирует новые ошибки. «После удаления KB4532693 мой ноутбук не может загрузиться», — заметил один из пользователей.

В середине февраля Microsoft выпустила обновление KB4532693, которое должно было исправить «синий экран смерти». Однако пользователи обратили внимание, что ошибки не были исправлены, а в некоторых случаях их число увеличилось.

В начале февраля на тематических форумах стали появляться жалобы на актуальное обновление Windows 10. Владельцы лицензионных копий сообщали, что после апдейта KB4532695 на компьютерах участились случаи появления ошибки BSoD, известной как «синий экран смерти». Также пользователи жаловались на снижение скорости загрузки файлов из интернета и отключение звука.

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