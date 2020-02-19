Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общая сумма вложений в российские активы из-за рубежа через сделки слияний и поглощений (M&A) в 2019 году составила 20,9 миллиарда долларов, что почти в два раза меньше объема внутренних инвестиций (40,1 миллиарда). При этом объем последних также вырос — на 19 процентов.

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Общее количество сделок M&A за год увеличилось на 21,5 процента — до 61 миллиарда долларов. По мнению аналитиков, иностранцы заметили стабилизацию экономической обстановки в России. Стране, по их оценке, удалось адаптироваться к внешним санкциям и их последствиям.

Основным драйвером рынка M&A стал нефтегазовый сектор и в частности проекты по сжижению природного газа (СПГ) от компании «Новатэк». В 2019 году она продолжила продавать доли в проекте «Арктик-СПГ 2», покупателями которых выступили французская Total, китайская CNPC и японская Mitsui.

Наибольший рост вложений среди иностранных инвесторов в 2019 году продемонстрировали компании и фонды из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые пришлось 8,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда годом ранее. Также активно вели себя инвесторы из США — 3,4 миллиарда долларов против 200 миллионов в 2018-м. Европейские игроки снизили свои вложения до 5,9 миллиарда долларов.

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