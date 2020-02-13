Экономике России посулили ускоренный рост

Российская экономика в 2020 году будет расти темпами выше, чем ожидалось ранее. Прогноз по росту ВВП повышен с 1,7 процента до 1,9 процента. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

Причиной ускорения роста станут дополнительные меры социальной поддержки, которые поручил осуществить президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Они также сулят больший рост реальных располагаемых доходов россиян в текущем году, однако конкретных цифр министр не назвал.

Силуанов сообщил, что дополнительные расходы на реализацию плана Путина составят более двух триллионов рублей за ближайшие три года. В общей сложности до 2024 года допрасходы на меры из послания президента составят более четырех триллионов рублей, говорили в ведомстве ранее.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе 2020 года анонсировал пакет мер, которые должны способствовать разгону российской экономики. Он включает расширение социальной поддержки семей с детьми, расширение программы маткапитала, а также компенсацию части расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса.

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