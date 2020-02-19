Дагестанский певец посвятил песню Кадырову

Дагестанский певец Рамазан Гадалаев посвятил песню главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте чеченского телеканала «Грозный».

Блогер Дибир Дибиров, анонсировавший песню, объяснил, что руководитель республики «поддерживает наших братьев и делает все для нуждающихся». «Храним он Аллахом, народом любим, живет наш Рамзан, как предки свои», — спел музыкант. В песне также есть строчки о том, что «край гордится Кадыровым» и «героя взрастила родная земля».

Некоторые пользователи сети предположили в комментариях, что исполнитель посвятил песню Кадырову ради денег. Другие выразили ему благодарность и похвалили «за смелость».

В ноябре 2017 года глава Чечни объявил конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине. Победительницей стала третьеклассница из села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева. Она рассказала, что участвовала в конкурсе не ради приза, а чтобы выразить любовь и уважение президенту. Кадыров похвалил школьницу и вручил ей iPhone X.

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