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В День святого Валентина бывшую невесту Кличко снова избил бойфренд

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Актрису Хайден Панеттьери, бывшую невесту боксера Владимира Кличко, снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон. Об этом сообщает портал TMZ.

Уточняется, что инцидент произошел в День святого Валентина. В полиции заявили, что в ходе ссоры Хикерсон, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил возлюбленную по лицу. Хикерсон не ответил на вопросы о том, поднимал ли руку на Панеттьери. В настоящее время он арестован за домашнее насилие.

Панеттьери рассказала, что во время конфликта бойфренд швырял ее и бил кулаками. Прибывшие на вызов полицейские заметили, что ее лицо было красным и опухшим, а на левой руке видны царапина и гематома.

Это не первый подобный случай в истории пары. В 2019-м году Хикерсона судили по обвинению в домашнем насилии, однако все обвинения были сняты из-за отсутствия свидетелей. Вскоре Панеттьери возобновила общение с бойфрендом.

Хайден Панеттьери — американская актриса и певица. Она снималась в фильмах «Вспоминая Титанов», «Послание в бутылке», «Модная мамочка» и «Принцесса льда». В 2013-м году она обручилась с Кличко, а в 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия.

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