В День святого Валентина бывшую невесту Кличко снова избил бойфренд

Актрису Хайден Панеттьери, бывшую невесту боксера Владимира Кличко, снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон. Об этом сообщает портал TMZ.

Уточняется, что инцидент произошел в День святого Валентина. В полиции заявили, что в ходе ссоры Хикерсон, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил возлюбленную по лицу. Хикерсон не ответил на вопросы о том, поднимал ли руку на Панеттьери. В настоящее время он арестован за домашнее насилие.

Панеттьери рассказала, что во время конфликта бойфренд швырял ее и бил кулаками. Прибывшие на вызов полицейские заметили, что ее лицо было красным и опухшим, а на левой руке видны царапина и гематома.

Это не первый подобный случай в истории пары. В 2019-м году Хикерсона судили по обвинению в домашнем насилии, однако все обвинения были сняты из-за отсутствия свидетелей. Вскоре Панеттьери возобновила общение с бойфрендом.

Хайден Панеттьери — американская актриса и певица. Она снималась в фильмах «Вспоминая Титанов», «Послание в бутылке», «Модная мамочка» и «Принцесса льда». В 2013-м году она обручилась с Кличко, а в 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия.

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