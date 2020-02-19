Россиянин попросил Кадырова отсудить миллиард рублей

Тюменский инвалид Андрей Романов обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь отсудить миллиард рублей у правительства региона. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, Романов до этого уже разругался со всеми общественными организациями области, которые помогают инвалидам. Россиянин назвал Кадырова человеком справедливости и чести и попросил его прислать в Тюмень грамотного юриста, чтобы тот разобрался с имущественным цензом. Местные власти отказались пересматривать его размер при постановке инвалидов и многодетных семей на учет как нуждающихся в жилье по договорам социального найма и выделения земли для индивидуального строительства.

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В настоящее время размер ценза в Тюмени равняется 100 тысячам рублей — если у гражданина столько стоит имущество, то он не имеет права претендовать на социальное жилье. «При этом в законе №137 Тюменской области указано, что он (размер ценза — прим. «Ленты.ру») должен исчисляться в тысячекратном размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), а это 11,3 миллиона рублей», — пожаловался активист.

Проблему, по словам Романова, не могут решить уже 12 лет. Мужчина заявил в своем обращении к Кадырову, что уже обращался за помощью к президенту России Владимиру Путину, в правительство и даже к американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее жительница Свердловской области смогла отсудить у областного Фонда капитального ремонта деньги на покупку нового жилья. Дом, где россиянка жила прежде, был случайно разрушен в ходе ремонтных работ.

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