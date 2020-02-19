Российскую школьницу обвинили в убийстве бабушки из-за замечания

В Кисловодске 14-летнюю школьницу обвинили в убийстве бабушки из-за замечания. Об этом в среду, 19 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

По ее словам, убийство произошло 13 февраля. Между бабушкой и школьницей возник конфликт из-за некачественной уборки. Когда 59-летняя женщина сделала своей внучке замечание, девочка разозлилась и взяла нож — им она несколько раз ударила родственницу, а потом ушла к своей приятельнице. От полученных ранений женщина скончалась.

Ее тело нашли на следующий день, 14 февраля. В этот же день подростка задержали. Было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). 15 февраля суд арестовал подозреваемую.

12 января сообщалось , что в Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Было установлено, что юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отчимом — 46-летним гражданином Узбекистана. Тот скончался в машине скорой помощи от удара ножом в шею.

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