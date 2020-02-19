Российские полицейские задержали итальянского мафиози

В Екатеринбурге полицейские задержали итальянского мафиози Вячеслава Бану. Об этом в среду, 19 февраля, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

43-летний Бану, который имеет гражданство Молдавии, находился в международном розыске. Он подозревается в участии в организованной преступной группировке на территории Италии, а также вымогательстве с применением оружия.

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«По предварительным данным, под угрозой применения насилия подозреваемый вымогал у водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов денежные средства за парковку на территории городов Вероны и Виченцы. Задержанный будет проверен на причастность к совершению более тридцати аналогичных преступлений в Италии. В настоящее время гражданин Бану арестован сроком на один месяц. За это время будет решен вопрос с его экстрадицией. Сыщики взяли Вячеслава в одной из гостиниц Октябрьского района областного центра. Сопротивление при задержании он оказать не успел», — рассказал Горелых.

В ноябре 2019 года стало известно , что следствие возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении скрывающегося за границей азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного как Лоту Гули.

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