Российский министр оказался на борту самолета с неисправностью

Глава Минпромторга Денис Мантуров оказался среди пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, российский министр 17-18 февраля находился в Германии с рабочим визитом.

SSJ-100 авиакомпании «Русджет», следовавший из Берлина в Москву, приземлился во Внуково вечером 18 февраля. Во время полета сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

О похожем случае сообщалось в декабре 2019 года. Тогда Sukhoi Superjet приземлился в Шереметьево с неисправностью бортового оборудования. Самолет следовал из Челябинска в Москву, и при снижении экипаж сообщил о проблемах.

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