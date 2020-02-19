Тренер в США подпел песне со словом «нигер» и лишился работы

Голландский тренер клуба Главной лиги футбола (MLS) «Цинциннати» Рон Янс лишился работы после жалобы одного из футболистов на проявление расизма со стороны специалиста. Об этом сообщает TMZ Sports.

Футболист обратился в Ассоциацию игроков MLS, сообщив, что Янс во всеуслышание произнес слово «нигер» в раздевалке команды. После проведенного клубом расследования тренер признал, что действительно сказал это слово. Однако специалист уточнил, что лишь подпевал песне и не пытался кого-то задеть.

Кроме того, Янса подозревают в том, что он недопустимым образом высказывался о рабстве. Якобы тренер позволил себе неуместные комментарии во время поездки команды в Вашингтон, округ Колумбия.

Янс руководил клубом с лета 2019-го. Он провел всего шесть игр во главе команды. До этого специалист работал в Европе.

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