Активистка сагитировала женщин отказаться от каблуков и прославилась

Активистка из Японии сагитировала женщин отказаться носить каблуки на работу и прославилась. Об этом сообщает The Washington Post.

Движение #KuToo, созданное по аналогии с #MeToo (глобальное движение против сексуального насилия), появилось после публикации японки Юми Ишикава (Yumi Ishikawa) в социальной сети. Она пожаловалась на боль в ногах из-за туфель на каблуках, которые ей приходилось надевать в связи с рабочим дресс-кодом в компании ритуальных услуг.

«Почему мы должны работать с травмированными ногами, когда мужчины ходят в обуви на плоской подошве? Я хочу изменить эту культуру», — возмутилась женщина. Пост вызвал негативную реакцию у некоторых пользователей сети, однако более 30 тысяч человек поддержали позицию активистки и подписали петицию против распространенной в Японии гендерной дискриминации.

Материалы по теме Под каблуком Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?

Основательница движения Ишикава, называющая себя актрисой и феминисткой, создала посвященный #KuToo сайт, на котором объясняются все его положения. «Я не вижу себя лидером, но как и в актерской игре — это просто способ самовыражения», — поделилась своими ощущениями активистка.

Хештег #KuToo стал одним из 10 самых популярных слов в Японии в 2019 году.

В июне 2019 года министр здравоохранения Японии Такуми Немото потребовал от женщин носить высокие каблуки на работу. Политик заявил, что «это не выходит за грань необходимого и уместного на рабочем месте». Однако он отметил, что принуждение носить такую обувь женщин, имеющих проблемы со здоровьем, может рассматриваться как притеснение со стороны вышестоящих должностных лиц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!