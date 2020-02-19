ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Соответствующее заявление было опубликовано во вторник, 18 февраля. Отмечается, что заседание переносят на 10 дней.

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на 10 дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — написано в сообщении.

Ранее и.о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что США злоупотребляют своим положением страны, в которой расположена штаб-квартира ООН. По словам министра, подобные действия американской стороны проявляются в том, что она не выдает визы дипломатам из неугодных стран.

В начале декабря стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не смог посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. В сентябре американские визы не получили 10 членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН.

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