Россия рассказала о злоупотреблениях США

США злоупотребляют своим положением страны, в которой расположена штаб-квартира ООН. Об этом заявил и.о. главы МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2019 года. Прямая трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.

По словам министра, подобные действия американской стороны проявляются в том, что она не выдает визы дипломатам из неугодных стран. Он добавил, что Вашингтон такой привилегией «откровенно злоупотребляет».

При этом США отказывают людям в возможности участвовать в мероприятиях ООН «по своему усмотрению и в нарушение международного права», подчеркнул Лавров.

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В декабре 2019-го в ООН сообщили об обеспокоенности из-за задержек в выдаче американских виз представителям России и других стран. Перед этим представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что организация попустительствует саботажу правительства США в отношении виз.

В начале декабря стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия визы молодежный форум в Нью-Йорке не смог посетить директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. В сентябре американские визы не получили 10 членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН.

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