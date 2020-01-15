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Лавров объяснил отказ России от доллара агрессивной политикой США

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна продолжает проведение дедолларизации экономики страны. Об этом этом он сказал в интервью газете The Times of India.

По его словам, этот процесс происходит на фоне агрессивного применения США «финансовых инструментов санкционного давления». Поэтому Россия продолжает поэтапный отказ от доллара в своей экономике, объяснил Лавров.

Министр отметил, что расчет в рублях стал объективной реакцией на непредсказуемость американской экономической политики. Лавров заявил, что Вашингтон злоупотребляет тем, что доллар является мировой резервной валютой.

В октябре 2019-го издание Bloomberg сообщило, что Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после решения отказаться от американской валюты в пользу евро, юаня и золота. Российский ЦБ начал избавляться от доллара весной 2018 года на фоне санкций США в отношении крупного российского бизнеса, а также из-за опасений по поводу новых ограничительных мер.

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