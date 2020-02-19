Опасная посадка Sukhoi Superjet 100 в шторм попала на видео

Опасная посадка самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Домодедово во время шторма попала на видео. Ролик появился на YouTube.

Пассажирский лайнер Ямальских авиалиний совершал рейс из Ноябрьска в Москву 17 февраля. На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно качается в воздухе из-за сильных потоков ветра перед тем, как коснуться взлетно-посадочной полосы.

Из-за непогоды летчики приняли решение уйти на второй круг. Во время следующей попытки самолет благополучно приземлился.

В феврале на видео попала посадка судна авиакомпании Etihad Airways боком во время мощного урагана в Великобритании. На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно боком заходит на взлетно-посадочную полосу, находясь под воздействием мощных потоков воздуха. Лайнер приземлился в штатном режиме, никто не пострадал.

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