Россиянам разъяснили правила оплаты дополнительных выходных

Работодатель обязан оплатить россиянам дополнительный выходной, если принял решение его дать. Об этом «Российской газете» рассказали в Роструде.

В 2020 году День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта выпали на воскресенье. Из-за этого положенные в честь праздника выходные перенесли на понедельник 24 февраля и 9 марта соответственно.

Рабочий день в предпраздничные пятницы 21 февраля и 6 марта не будет сокращен. В Роструде разъяснили, что по правилам рабочий день сокращается, только если праздник наступает сразу на следующий день, а не через день, как происходит в 2020 году. Однако работодатели часто предлагают сотрудникам сделать пятницу перед торжествами дополнительным выходным днем.

В Роструде подчеркнули, что предоставление внеочередного выходного сокращает норму рабочих часов и может понести за собой уменьшение зарплаты. Поэтому, если работодатель предлагает дополнительный выходной, он должен его оплатить, например, указав условия в локальном нормативном акте произвольной формы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!