Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях

Сокращенные рабочие недели ждут россиян в феврале и в марте в связи с государственными праздниками. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
В феврале россияне будут отдыхать в понедельник, 24 февраля. Выходной перенесли на этот день из-за того, что День защитника Отечества в этом году выпал на воскресенье. В марте нерабочим будет понедельник, 9 марта. Это также связано с тем, что Международный женский день в этом году празднуется в воскресенье.
Так, нерабочими будут дни с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. В ведомстве отметили, что рабочий день 21 февраля и 6 марта сокращенным не будет, поскольку эти дни не являются предпраздничными.
Ранее в январе первый президент СССР Михаил Горбачев призвал отказаться от всех праздничных каникул. По его словам, длительные праздники приводят к тому, что «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Вместо этого, считает политик, длинные выходные надо перераспределить по календарю, оставив один выходной в середине недели.