Непокоренная гора получила имя раскрывшего переговоры США с нацистами генерала

В Восточной Дигории (Северная Осетия) безымянную гору назвали в честь руководителя внешней разведки СССР генерал-лейтенанта Павла Фитина. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает «Кавказ. Реалии».

По словам председателя Союза альпинистов республики Казбека Хамицаева, эта идея была воспринята с восторгом.

Вершина Фитина достигает в высоту 4076 метров. Пока никто не совершал восхождений на нее — покорение горы запланировано на лето 2020 года. Сборы альпинистов пройдут на горнолыжном курорте Цей. Уточняется, что это будет восхождение третьей категории сложности. Покорение подобной вершины необходимо для получения второго спортивного разряда.

Павел Фитин возглавил внешнюю разведку органов госбезопасности в должности начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР в возрасте 31 года — в 1939 году. В мае 1943-го он был назначен начальником 1-ого Управления НКГБ — МГБ СССР. Проработал в должности до 15 июня 1946 года. Фитин был в числе первых, кто докладывал советскому лидеру Иосифу Сталину дату нападения Германии.

Под его командованием разведка получила план германского наступления на Курской дуге, а также раскрыла сведения о сепаратных переговорах американцев с нацистами в Швейцарии.

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