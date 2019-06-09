Осетины отказались от восхождения на гору из-за ингушей

Запланированное жителями Северной Осетии восхождение на Столовую гору не состоялось. Как сообщает Telegram-канал «Главком РИ», поход отменили из-за опасности возникновения конфликтов между ингушами и осетинами.

Официальная причина отмены восхождения — учения на военном полигоне в Тарском (Ангушт). В субботу, 8 июня, на гору взошли ингушские активисты. Как отмечает канал, на гору можно подняться только по территории Джейрахского района Ингушетии.

Восхождение было анонсировано в конце мая. Речь шла о двухдневном походе, организованный комитетами по туризму и делам молодежи Северной Осетии. Его целью названы популяризация активного отдыха и развитие внутреннего туризма среди жителей республики.

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Это стало поводом для негативной реакции в соцсетях. В частности, пользователи призывали не пускать туристов на «святые ингушские земли». Инициативу властей Северной Осетии ингуши посчитали попыткой «застолбить гору за собой» и призвали молодежь организовать в эти дни собственное восхождение. Ингуши считают гору священной, там располагается древнее святилище божества Мят-Сели, которого считали покровителем земледелия и плодородия, где вплоть до середины XIX века проходили народные ритуалы.

Столовая гора располагается преимущественно на территории Джейрахского района Ингушетии, по подножию северной стороны горы проходит граница с Пригородным районом Северной Осетии. Однако окончательно ее территориальная принадлежность до сих пор не определена.

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