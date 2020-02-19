Игорь Шувалов и Даниил Егоров обсудили цифровые проекты ФНС

В ФНС России состоялась рабочая встреча главы налоговой службы Даниила Егорова и председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. Об этом говорится в сообщении налогового ведомства.

Даниил Егоров рассказал об основных цифровых проектах ФНС России: АСК НДС-2, онлайн-кассы, налоговый режим для самозанятых, реестры ЗАГС и МСП. Особое внимание было уделено реестру ЗАГС, где фиксируются жизненные события граждан: рождаемость, смертность, браки и другое. В перспективе он станет основой для создания Единого реестра населения, который будет аккумулировать наиболее полную информацию о населении: адрес регистрации, номер страхового полиса, СНИЛС, военный билет, дата и место рождения. ЕРН также позволит определить связи между родственниками.

«Такие цифровые данные позволят расширить возможности для анализа и принятия экономических решений, в том числе при реализации национальных проектов. Это важно для управления экономическими процессами, развития городской экономики, малого и среднего бизнеса, потому что мы видим, как живет семья, а не отдельный человек», — заявил Игорь Шувалов.

До конца года планируется оцифровать 540 миллионов сведений из бумажных архивов органов ЗАГС, начиная с 1926 года. После чего начнется подготовка к запуску в промышленную эксплуатацию Единого реестра населения, где будет собрана информация от 12 ведомств: МВД, ФНС, ЗАГС, Пенсионный фонд, Роструд и другие.

Игорю Шувалову также рассказали о налоговом режиме для самозанятых, действующем уже в 23 регионах страны. Даниил Егоров подчеркнул, что при разработке этого режима учитывались и результаты опроса потенциальных пользователей. С учетом их мнения регистрация и администрирование были максимально упрощены. Мобильное приложение позволяет встать на учет буквально за несколько минут, формировать чеки для клиентов и платить налоги по той ставке, которую опрошенные назвали комфортной. Более того, открыв API приложения, ФНС дала возможность партнерам еще больше упростить его для пользователей.

«Например, таксист регистрируется в программе «Таксометр», в которой отмечает начало и окончание поездки. Далее система Яндекса, объединенная с платформой ФНС России, автоматически рассчитывает комиссию, налог. То есть самому таксисту даже не нужно об этом задумываться», — пояснил Даниил Егоров.

В завершение глава налоговой службы добавил, что все проекты продолжат развиваться. «Мы должны сделать так, чтобы все платили налоги сами столько, сколько положено, с минимальными издержками», — подчеркнул Даниил Егоров.