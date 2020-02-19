В России вырастут минимальные пенсии

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии проиндексируют на 6,1 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Социальная пенсия — это минимальная пенсионная выплата. Ее получают россияне, которые в силу разных обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии.

Одновременно вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и пенсии участников Великой Отечественной войны. Также увеличатся выплаты жителям блокадного Ленинграда, россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие выплаты.

По словам главы Минтруда, индексация коснется почти четырех миллионов человек, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий. Повышение выплат обойдется в 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект с предложением с 2020 года индексировать пенсии работающим пенсионерам. Если закон примут, расходы Пенсионного фонда в текущем году вырастут на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда, а в 2022 году — на 524,6 миллиарда.

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