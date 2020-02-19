Бритни Спирс сломала ногу и попала в больницу

Американская поп-певица Бритни Спирс попала в больницу со сломанной ногой. Об этом в Instagram сообщил ее возлюбленный Сэм Асгари

Артистка получила травму во время танцев. Подробности произошедшего не раскрываются.

Асгари выложил совместное с певицей селфи из больницы. «Моя львица сломала плюсневую кость, делая то, что любит, — танцуя. Желаю ей поскорее выздороветь», — написал он.

When you break something it tends to heal stronger specially when you’re my Girl👌🏽 my lioness broke her metatarsal bone on her foot doing what she loves which is dancing 💃 Wishing her the best recovery so she can jump, run, and dance her butt off 💪🏽 #stronger Фото опубликовано @samasghari

Плюсневые кости расположены в стопе. При незначительном переломе восстановление занимает более месяца.

В сентябре 2019-го модель и танцор Кевин Федерлайн, бывший муж Бритни Спирс, обвинил ее отца Джейми Спирса в насилии над их 13-летним сыном Шоном.

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