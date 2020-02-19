Бритни Спирс сломала ногу и попала в больницу

Американская поп-певица Бритни Спирс попала в больницу со сломанной ногой. Об этом в Instagram сообщил ее возлюбленный Сэм Асгари
Артистка получила травму во время танцев. Подробности произошедшего не раскрываются.
Асгари выложил совместное с певицей селфи из больницы. «Моя львица сломала плюсневую кость, делая то, что любит, — танцуя. Желаю ей поскорее выздороветь», — написал он.
Плюсневые кости расположены в стопе. При незначительном переломе восстановление занимает более месяца.
В сентябре 2019-го модель и танцор Кевин Федерлайн, бывший муж Бритни Спирс, обвинил ее отца Джейми Спирса в насилии над их 13-летним сыном Шоном.
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