Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

Зрители федерального канала «Россия 24» заметили странные сообщения в бегущей строке: вместо новостей там начали появляться строчки из песен. Удивленные телезрители стали публиковать снимки с экранов в соцсетях.

Некоторые пользователи решили, что это ошибка сотрудников.

Но позже юзеры поняли, что строку изменили в честь юбилея артиста Юрия Антонова, которому 19 февраля исполнилось 75 лет.

Это предположение в комментарии Telegram-проекту «Подъем» подтвердил главный редактор «России 24» Евгений Бекасов. Он отметил, что таким образом телеканал решил поздравить композитора с днем рождения. «У Юрия Антонова — юбилей. Это великий певец. Поэтому мы устроили такую акцию», — подчеркнул Бекасов.

Главред добавил, что строки из песен Антонова появляются с заданной алгоритмом периодичностью — каждое пятое сообщение. Акция закончится в ночь на 20 февраля.

Юрий Антонов — народный артист России, известен такими композициями, как «Крыша дома твоего», «На улице Каштановой», «20 лет спустя», «Не умирай, любовь». Песни его авторства исполняли Лев Лещенко, Валерий Ободзинский, группы «Поющие гитары» и «Земляне».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!