Друг Юрия Антонова рассказал о болях и одиночестве певца

Друг певца Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев рассказал о самочувствии артиста. По его словам, тот мучается болями после операции на коленном суставе и проводит большую часть времени в одиночестве. Об этом в четверг, 9 января, сообщает «МК».

«Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает! Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы», — рассказал Ковалев.

По его словам, операция была сделана на коленном суставе и была недолгой. Как заметил бизнесмен, проблемы Антонова с коленом носят «застарелый» характер.

Ковалев также рассказал о своих впечатлениях от визита к Антонову: «Мне показалось, что у него есть некое одиночество». Кроме того, он обратил внимание на личную жизнь певца: «В доме никаких следов присутствия женщины нет». Артист при этом «весь в работе» и пишет новые песни.

Юрию Антонову 74 года. Народный артист России известен такими композициями, как «Крыша дома твоего», «На улице Каштановой», «20 лет спустя», «Не умирай, любовь». Песни его авторства исполняли Лев Лещенко, Валерий Ободзинский, группы «Поющие гитары» и «Земляне».

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