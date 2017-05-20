Обманувшего Юрия Антонова продюсера обязали выплатить два миллиона рублей

Московский областной суд приговорил к 1 году и 11 месяцам колонии-поселения организатора концертов Илью Крикунова, обманувшего народного артиста России Юрия Антонова. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд постановил взыскать с продюсера 2,3 миллиона рублей в пользу исполнителя в качестве возмещения материального ущерба.

Таким образом, вердикт Красногорского суда Московской области, вынесенный 6 декабря прошлого года, был отменен. Тогда Крикунов получил два года колонии, но был освобожден от выплаты денег Антонову.

Судебная тяжба между музыкантом и продюсером длится с 2015 года. По версии следствия, Крикунов вошел Антонову в доверие, после чего певец возложил на него обязанности по организации концертов в Красногорске и Мытищах. Гонорары за выступления артист так и не получил. Более того, ему пришлось из личных средств оплатить работы музыкантов. Причиненный ущерб Антонов оценивал в 2,5 миллиона рублей.

Юрий Антонов — советский и российский композитор, певец, поэт, народный артист России. Он является автором и исполнителем множества эстрадных хитов, в числе которых «От печали до радости», «Крыша дома твоего», «Море», «Двадцать лет спустя», «Летящей походкой», «На улице Каштановой». В феврале 2017 года ему исполнилось 72 года.

